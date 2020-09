Artis BCL Tulis Pesan Haru, Luna Maya Sampaikan Doa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Bunga Citra Lestari alias BCL tulis pesan haru buat almarhum Ashraf Sinclair.

Diketahui, Ashraf Sinclair hari ini berulang tahun ke-41.

Meski Ashraf telah meninggal pada 18 Februari 2020 lalu, BCL tetap menyambut hari ini dengan penuh arti.

Pelantun lagu 'Wanita Terbahagia' itu memberi ucapan ulang tahun untuk Ashraf Sinclair pada tengah malam.

Hal itu diketahui dari unggahan di laman Instagram BCL @bclsinclair.

Ibunda Noah ini membagikan foto Ashraf Sinclair yang sedang tersenyum di depan kamera.

BCL juga menuliskan pesan haru untuk mendiang suaminya.

Ia berjanji untuk selalu menyayangi diri sendiri seperti saat Ashraf Sinclair menyayanginya dulu.

"Thank you for making me believe that i am worthy of love..

Since you're gone

I need to be you.. Someone who loves me, someone who believes in me..