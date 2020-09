Chord Gitar dan Lirik Lagu Langit Tak Mendengar Peterpan, Jadi Hidup Telah Memilih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Langit Tak Mendengar adalah salah satu hits Peterpan, dalam album Alexandria yang dirilis pada 2005 silam. Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Langit Tak Mendengar, yang dipopulerkan Peterpan.

Intro: D Am G D (6x)



D Am

Jadi hidup telah memilih

G D

Menurunkan aku ke bumi

D Am

Hari berganti dan berganti

G D

Aku diam tak memahami



Am Em D

Ooo... ooo… ooooo

Am Em D

Ooo... ooo… ooooo



Musik: D Am G D (2x)



D Am

Mengapa hidup begitu sepi

G D

Apakah hidup seperti ini

D Am

Mengapa ku s'lalu sendiri

G D

Apakah hidupku tak berarti



Reff:

Am Em

Coba bertanya pada manusia

D

Tak ada jawabnya

Am Em

Aku bertanya pada langit tua,

D

Langit tak mendengar



Musik: D Am G D (4x)



Kembali ke: (*), Reff (2x).

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)