Baru Rayakan Ultah Ke 32 Tahun, Mantan Suami Ayu Ting Ting, Enji Baskoro Umumkan Istrinya Melahirkan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Sepertinya ada sebuah kabar bahagia datang dari mantan suami Ayu Ting Ting, Enji Baskoro.

Setelah beberapa hari waktu lalu merayakan ulang tahunnya ke-32, Enji kini mengumumkan ia telah dikaruniai anak pertamanya dengan sang istri.

Setelah berpisah dari Rosmanizar, Enji diketahui menikah dengan wanita bernama Tri Hana Kartika Sari .

Ulang tahun sederhana Enji Baskoro. (Instagram/en14ji)

Senin (14/9/2020) lalu, Enji membagikan foto perayaan ulang tahunnya dan didampingi istrinya yang sedang hamil besar. Kini sang istri telah melahirkan dengan selamat.

Enji bahagia akhirnya ia memiliki anak laki-laki.

Sayangnya, ia tak menyebutkan nama dari putranya.

Ia hanya menuliskan inisial HTH.

"Welcome to the world, my son.

HTH," tulis Enji dalam keterangan fotonya, Sabtu (19/9/2020).

Enji juga membagikan potret saat sebelum sang istri melahirkan.

Berikut potret putra pertama Enji dan Hana yang dibagikan di Instagram.