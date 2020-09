Bilqis Anak Ayu Ting Ting Akhirnya Punya Adik Laki-laki 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bilqis Khumairah Razak, putri Ayu Ting Ting akhirnya punya adik.

Adik baru Bilqis berasal dari sang ayah Enji Baskoro.

Diketahui mantan suami Ayu Ting Ting, Enji Baskoro baru saja mengumumkan kabar gembira terkait rumah tangganya.

Menikah lagi untuk ketiga kalinya, Enji Baskoro kini dikaruniai seorang bayi laki-laki dari istrinya, Tri Hana Kartika Sari.

Kabar gembira itu disampaikan Enji Baskoro melalui instagram pribadinya, dilansir dari Lambe Turah, Sabtu (19/9/2020).

"Welcome to the world, my son," tulis Enji dalam caption.