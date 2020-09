Chord Gitar dan Lirik Lagu Sugali Iwan Fals, Sua, sua, sua, Suara Berita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Sugali, yang dipopulerkan Iwan Fals.

Intro : G....C D G C G C G D G...

G

Sua, sua, sua, suara berita

C D

Tertulis dalam koran

G

Tentang seorang lelaki

C G

Yang sering keluar masuk bui

G D G D

Jadi buronan polisi...

G

Dar, der, dor..suara senapan

C D

Sugali anggap petasan

G

Tiada rasa ketakutan

C

Punya ilmu kebal senapan

G D G

S'makin lupa daratan

A

Lihat Sugali menari,

D E A ..E

Di lokasi WTS kelas teri

A

Asyik lembur sampai pagi

D E A

Lusai garong hambur uang peduli syetan

C

Dig dig dug..dig dug dag dig dug

Dig dig dug dig dug..dug

Dig dig dug..dig dug dag dig dug

Dig dug dig dug dig dug dig dug

Musik : D..Bm C Bm C

C D Bb F (2x) C

F C Am G

Ramai gunjing..tentang dirimu

F C Am G

Yang tak juga hinggap rasa jemu

F G

Suram hari depanmu

F C Am G

Rasa was-was mata beringas

F C Am G

Menunggu datang peluru yang panas

F C

Di waktu hari naas.

C F C G

Oo... bisik jangkrik di tengah malam

C F G

Tenggelam dalam suara letusan

C F C

Kata berita di mana mana

G C F G

Tentang Sugali Tak tenang lagi

F G C

Dan lari sembunyi

Musik : Bm-C-A-D...G

Em....D G

G....C D

G C G C G D...

G

Tar, ter, tor suara senapan

C D

Sugali anggap petasan

G

Tiada rasa ketakutan

C

Punya ilmu kebal senapan

G D G

S'makin lupa daratan

BACK TO REFF

