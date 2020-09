Mendiang Ashraf Sinclair Ulang Tahun, BCL Ziarah ke Makam dan Keluarga di Malaysia Gelar Tahlilan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru saja keluarga Ashraf Sinclair di Malaysia memperingati hari ulang tahun mendiang Ashraf.

Kegiatan tersebut diisi dengan menggelar doa bersama, tepat pada hari kelahiran.

Momen itu terlihat pada unggahan ibunda Ashraf, Khadijah A Rahman-Sinclair, yang dikelilingi oleh saudara-saudara ipar Bunga Citra Lestari (BCL).

Mereka memperingati ulang tahun Ashraf dengan membaca Yasin dan Tahlil bersama.

Sementara itu, BCL dan putranya, Noah Sinclair , yang berada di Jakarta, sempat mengunjungi makam Ashraf pada hari yang sama.

Ibu mertua BCL itu pun menuliskan unggahannya melalui akun Instagramnya, Minggu (20/9/2020).

Begini unggahannya:

Alhamdulillah.

We read yasin and tahlil for Alm Ashraf on his birthday, 18/Sep

while Bunga, Noah and keluarga besar Jakarta visited Alm Ashraf's makam.

Al-Fatihah buat Alm Ashraf.