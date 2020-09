Chord Gitar dan Lirik Lagu Cobalah Mengerti Peterpan, Aku Tak Kan Pernah Berhenti Akan Terus Memaham

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Cobalah Mengerti adalah judul lagu dari album Peterpan “Hari Yang Cerah”, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Cobalah Mengerti, yang dipopulerkan Peterpan.

Intro : C Am F Dm G

Am G

Aku tak kan pernah berhenti

C

Akan terus memahami

Em

Masih terus berfikir

Am

Bila harus memaksa

G

Atau berdarah untukmu

C

Apapun itu asalkan

F

Mencoba menerimaku



Am G

Dan kamu hanya perlu terima

C

Dan tak harus memahami

Em

Dan tak harus berfikir

Am

Hanya perlu mengerti

G

Aku bernafas untukmu

C

Jadi tetaplah di sini

F

Dan mulai menerimaku



Reff

C

Cobalah mengerti

F Am

Semua ini mencari arti

G

Selamanya takkan berhenti

C

Inginkan rasakan

F Am

Rindu ini menjadi satu

G

Biar waktu yang memisahkan



Int. C F G Am G F



Am G

Dan kamu hanya perlu terima

C

Dan tak harus memahami

Em

Dan tak harus berfikir

Am

Hanya perlu mengerti

G

Aku bernafas untukmu

C

Jadi tetaplah di sini

F

Dan mulai menerimaku



Kembali ke Reff



Int. Am F C Em Dm G



Kembali ke Reff



C

Cobalah mengerti

F Am

Semua ini mencari arti

G

Selamanya takkan berhenti



C F Am

hooouooo hoooouoo

G

Selamanya takkan berhenti



Outro : Am F G C

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)