Chord Gitar Iwan Fals Pesawat Tempurku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord dan lirik Iwan Fals berjudul Pesawat Tempurku.

Intro : C Am G F Dm C

C

Waktu kau lewat aku sedang mainkan gitar

Am G F C

Sebuah lagu yang kunyanyikan tentang dirimu

C

Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum

Am G F C

Lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur

C

Hei…kau yang manis singgahlah dan ikut bernyanyi

Am G F C

Sebentar saja nona..sebentar saja hanya sebentar

C

Rayuan mautku tak membuat kau jadi galak

Am G F C

Bagai seorang diplomat ulung engkau mengelak

Am G Am D

Kalau saja aku bukanlah penganggur sudah kupacari kau

Am G

Jangan bilang tidak … bilang saja iya…

F D G

Iya lebih baik daripada kau menangis

Reff:

C

Penguasa…penguasa… berilah hambamu uang

F C

beri hamba uang beri hamba uang

Musik : C Am G C

C Am G Am F C

C

Oh..ya andaikata dunia tak punya tentara

Am G F C

Tentu tak ada perang yang akan makan banyak biaya

C

Oh…ya andaikata dana perang buat diriku

Am G F C

Tentu kau mau singgah bukan cuma tersenyum

Am G

Kalau hanya senyum yang engkau berikan

Am D

Westerling pun tersenyum

Am G

Oh…singgahlah sayang …pesawat tempurku

F D G

Mendarat mulus di dalam sanubariku

Reff:

C

Penguasa…penguasa… berilah hambamu uang

F C

Beri hamba uang Beri hamba uang

C

Penguasa…penguasa…berilah hambamu uang

F C

Beri hamba uang Beri hamba uang 6x

Outro: C Am G C

Berikut, Video Klip Pesawat Tempurku dinyanyikan Iwan Fals.

