Chord Gitar Iwan Fals Sore Tugu Pancoran

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord dan lirik Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran.

Intro: C…. G/B Am…. G

C…. G/B Am…. G



F C G C

Si Budi kecil…. kuyup menggigil

F C G C

Menahan dingin…. tanpa jas hujan

F C G C

Di simpang jalan…. Tugu Pancoran

F C G C

Tunggu pembeli…. jajakan koran..



F C G C

Menjelang Maghrib…. hujan tak reda

F C G C

Si Budi murung…. menghitung laba

F C G C

Surat kabar sore…. dijual malam

F C G C

Selepas isya…. melangkah pulang..



Reff:

G/B Am G

Anak sekecil itu

F G C

berkelahi dengan waktu

G/B Am

Demi satu impian

G F G C

yang kerap ganggu tidurmu

G/B Am G

Anak sekecil itu

F G C

tak sempat nikmati waktu

G/B Am

Dipaksa pecahkan karang

-G F G C

lemah jarimu terkepal..

Berikut, Video Klip Sore Tugu Pancoran dinyanyikan Iwan Fals

• Kumpulan Lirik Iwan Fals Chord Lagu Cinta, Kemesraan hingga Yang Terlupakan

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)