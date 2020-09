Ika Kartika saat ditemui di KPU Bandar Lampung, Selasa 4/8/2020. Soal Kegandaan Data DPS, KPU Bandar Lampung Minta Data By Name By Address

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - KPU Bandar Lampung meminta Bawaslu Bandar Lampung menyampaikan data kegandaan Daftar Pemilih Sementara (DPS) by name by address.

Komisioner KPU Bandar Lampung Divisi Data dan Informasi Ika Kartika mengatakan pihaknya siap memperbaiki data DPS yang dinilai kurang tepat.

Namun demikian, kata Ika, sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan jadwal dan program pihaknya meminta data yang dinilao keliru disampaikan secara by name by address.

"KPU bandar Lampung meminta Bawaslu menyampaikan data by name bay address dkegandaan data. Jika datanya jelas maka kami siap untuk memperbaikinya," ujar Ika Kartika, Selasa (12/9/2020).

Ika tak membantah jika adanya kekeliruan dalam data DPS Bandar Lampung.

Menurutnya, hal itu terjadi dikarenakan adanya kesalahan dalam sistem pada saat mengupload data.

• Bawaslu Bandar Lampung Temukan Kegandaan Data 1.048 DPS di 8 Kecamatan

• Pasangan Bacalonkada yang Bawa Massa saat Pengundian Nomor Urut Bakal Ditindak Tegas

"Iya memang mungkin ada kesalahan sistem saat mengupload. karena waktu pernah kami menguplod data sampai malem sampai jam 24:00 WIB lewat," jelas Ika Kartika.

Untuk itu, Ika menuturkan pihaknya menunggu surat rekomendasi perbaikan dari Bawaslu Bandar Lampung.

"Jadi saat ini KPU menunggu mendapatkan surat dari Bawaslu. Jika memberikan masukan harus ada data by name by address," Pungkas Ika Kartika.(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)