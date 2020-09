Download Film The Conjuring 2 Subtitle Indonesia (Sub Indo)

Ilustrasi. Nonton Film Horor Hollywood The Conjuring 2 Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Vera Farmiga.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Download film The Conjuring 2 subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Bisa nonton film via streaming The Conjuring 2 di ponsel.

Film The Conjuring 2 dibintangi di antaranya Vera Farmiga, Patrick Wilson, dan Frances O'Connor.

Sinopsis The Conjuring 2.

Ada juga Madison Wolfe, Simon McBurney, dan Franka Potente yang turut menjadi pemain The Conjuring 2.

The Conjuring 2 adalah film horor supernatural Amerika 2016, yang disutradarai oleh James Wan.

Skenario film The Conjuring 2 dikerjakan oleh Chad Hayes, Carey W Hayes, Wan, dan David Leslie Johnson.

Film The Conjuring 2 merupakan sekuel lanjutan dari The Conjuring 2013, sekaligus menjadi seri kedua dalam film The Conjuring dalam waralaba Conjuring Universe.

Sekuel ini diluncurkan pertama kali di Amerika Serikat pada 10 Juni 2016.

Memiliki durasi 134 menit, di akhir penayangannya, film The Conjuring 2 menerima tanggapan yang cukup baik dari para kritikus film.

Tak pelak, film The Conjuring 2 mampu meraih pendapatan sedikitnya 107 juta Dolar di seluruh dunia.