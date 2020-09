Chord Gitar dan Lirik Lagu Dunia yang Terlupa Peterpan, Mulai Nyalakan Kembali Dunia yang Terlupa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Dunia yang Terlupa menceritakan tentang semangat melanjutkan hidup, meski sempat berputus asa karena yakin bahwa mimpinya akan jadi nyata.

Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Dunia yang Terlupa, yang dipopulerkan Peterpan.

Intro : C G D



C G D

Mulai nyalakan kembali

dunia yang terlupa

C G D

cukup sudah bemimpi



C G D

Kini asaku memutih

langitku kian meninggi

C G D

ini semua akan nyata



Reff.

C Em D

Mengharapkan hujan

Am

larutkan nyanyian malamku

C Em D

akankah ku rasa



C Em D

Membasuhkan embun

Am

lepaskan nyanyian malamku

C Em D

dapatkah ku rasa



C G D

Mampu ku tatap kembali

dunia yang terbenam

C G D

terbit ku dari mimpi



C G D

Kini saksikan sayapku

apungkan puing bumi

C G D

ini semua pasti nyata



Int : C Em D 2x

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)