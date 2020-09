Chord Ndarboy Genk Datang Lagi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Datang Lagi, yang dipopulerkan Ndarboy Genk.

Intro : D# -F -G, G -F -D#

D# -F -G, G -F -D#

D# -F -G, G -F -D#

D# -F -G..

G D Em D

ndarboy genk datang lagi

C D G

menghiburmu senang hati

Am D

tak peduli panas hujan

G Em

badai menerjang

Am D

sing penting kabeh seneng

G -D/F#-G

goyang bareng-bareng..

Musik : G D Em Dm

C D G..

Am D G Em

Am D G-D/F#-G

G D Em D

ndarboy genk datang lagi

C D G

menghiburmu senang hati

Am D

tak peduli panas hujan

G Em

badai menerjang

Am D

sing penting kabeh seneng

G -D/F#-G

goyang bareng-bareng..

Am D

sing penting kabeh seneng

G -D/F#-G

goyang bareng-bareng..

Am D

sing penting.. kabeh seneng..

G -D/F#-G

goyang bareng-bareng..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)