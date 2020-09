Chord Peterpan Aku dan Bintang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk nostalgia dengan salah satu lagu Peterpan berjudul "Aku dan Bintang", berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Aku dan Bintang, yang dipopulerkan Peterpan.

Intro: C G C G Am C F C G

Chorus I:

C G Am

Lihat ke langit luas

C G Am

Dan semua musim terus berganti...

C G Am

Tetap bermain awan

F C G

Merangkai mimpi dengan khayalku

F C G

Selalu bermimpi dengan hariku

C G Am

Pernah kau lihat bintang

C G Am

Bersinar putih penuh harapan

C G Am

Tangan halusnya terbuka

F C G

Coba temani, dekati aku

F C G

Selalu terangi gelap malamku

Reff:

F C

Dan rasakan semua bintang

Am C F

Memanggil tawamu terbang ke atas

C Am G

Tinggalkan semua, hanya kita dan bintang

Interlude: C G Am x2

Kembali Chorus 1 & Reff

Interlude: F C Am C F C Am G

Kembali ke: Reff

F C

Yang terindah meski terlupakan

Am C F

Dan selalu terangi dunia

C Am G

Mereka reka hanya aku dan bintang

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)