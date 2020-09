VIDEO Mike Lewis Pamerkan Kedekatan Kenzou dan Janisaa Pradja yang Sudah Tunangan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mike Lewis menunjukkan kedekatan putranya, Kenzou Leon, dengan kekasih yang kini sudah menjadi tunangannya, Janisaa Pradja.

Pada unggahan terbaru Mike, tampak Kenzou yang nyaman dalam pelukan Janisaa.

Kenzou terlihat manja bersama perempuan yang kini menjalin kasih dengan ayahnya tersebut.

Mantan istri Tamara Bleszynski ini tampak berbahagia karena akhirnya bisa bertemu dengan sang kekasih.

Setelah sebelumnya, ia kerap mengungkapkan kerinduan kepada Janisaa.

Mike begitu berbahagia bisa kembali bercengkerama dengan Janisaa.

Thank you today.

You returned my love to me.

She’s back!!!

Not everyone knows this,