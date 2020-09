Chord Gitar dan Lirik Lagu Lonteku Iwan Fals, Lonteku Terima Kasih atas Pertolonganmu Dimalam itu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Lonteku, yang dipopulerkan Iwan Fals.

Intro : Em..C..Am..Em..

Em..C..Am..F..Em…..

..[2x]

Em D

hembusan angin malam waktu itu

C -G/B Am D Em

bawa lariku dalam dekapanmu..

Em D

kau usap luka di sekujur tubuh ini

C G/B Am

sembunyilah sembunyi..

Em..(G-D/F#)

ucapmu..

Em D

nampak jelas rasa takut diwajahmu

C G/B Am D Em

saat petugas datang mencariku…

Musik : Em..C..Am..Em..

Em..C..Am..F..Em…..

Reff :

C D G C G

lonteku.. terima kasih

C G/B Am

atas pertolonganmu

F Em

dimalam itu..

C D G C G

lonteku.. dekat padaku

C G/B Am

mari kita lanjutkan

F Em (Em-D/F#)

cerita hari esok..

#)

G D G

..walau kita berjalan

Bm C

dalam dunia hitam

-G/B Am F D

benih cinta tak pandang siapa

G D G

..meski semua orang

Bm C

singkirkan kita

-G/B Am F

genggam tangan erat-erat

D G

kita melangkah..

Musik : Am..Bm..Am..Em..

Am..Bm..C..D..

Em…..

Reff :

C D G C G

lonteku.. terima kasih

C G/B Am

atas pertolonganmu

F Em

dimalam itu..

C D G C G

lonteku.. dekat padaku

C G/B Am

mari kita lanjutkan

F Em (Em-D/F#)

cerita hari esok..

#)

G D G

..walau kita berjalan

Bm C

dalam dunia hitam

-G/B Am F D

benih cinta tak pandang siapa

G D G

..meski semua orang

Bm C

singkirkan kita

-G/B Am F

genggam tangan erat-erat

D G

kita melangkah..

Reff Ending:

C D G C G

lonteku.. terima kasih

C G/B Am

atas pertolonganmu

F Em

dimalam itu..

C D G C G

lonteku.. dekat padaku

C G/B Am

mari kita lanjutkan

F Em

cerita hari esok..

C D G C G

lonteku.. terima kasih

C G/B Am

atas pertolonganmu

F Em

dimalam itu..

C D G C G

lonteku.. dekat padaku

C G/B Am

mari kita lanjutkan

F Em

cerita hari esok..

