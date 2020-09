Ilustrasi - Petugas teller melayani penukaran mata uang dolar AS dengan rupiah di Bank Mutiara, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini Senin 28 September 2020

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Ahmad Robi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,BANDAR LAMPUNG - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot pagi ini bergerak di zona merah, Senin (28/9/2020).

Dikutip dari Bloomberg para pukul 09.26 WIB rupiah dibuka pada level Rp 14.905 per dollar AS.

Rupiah melemah 0,22 persen jika dibanding dengan penutupan sebelumnya Rp 14.874 per dollar AS.

Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Lampung Hendi Prayogi mengatakan sentimen sentimen eksternal yang positif akan mempengaruhi pergerakan rupiah hari ini.

"Secara teknikal, kondisi dollar AS berada dalam area over bought dimana keadaan ini bisa memicu profit taking di dolar AS sehingga diperkirakan hal ini akan berdampak positif bagi pergerakan rupiah," Jelas Hendi Prayogi kepada Tribunlampung.co.id, Senin (28/9/2020).

Pada perdagangan hari ini, rupiah diprediksi akan kembali melanjutkan penguatan terbatas.

"Pergerakan rupiah hari ini diprediksi berada pada rentang harga Rp 14.850 s.d 14.950 per dollar AS," Kata Hendi.

Sebelumnya, pada perdagangan Jumat akhir pekan kemarin, Rupiah ditutup mengalami penguatan sebesar 0.12 persen ke posisi Rp14.873 per dolar AS.

Sementara itu, menurut Hendi di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan bergerak pada level support 4900 dan level resistance di 4950.(Tribunlampung.co.id/Ahmad Robi)