Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung ikut donor darah, Jumat (2/10/2020). Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung Donorkan Darahnya Bersama 64 Anggota Polres.

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Sebanyak 64 anggota Polres Way Kanan menggelar aksi donor darah yang bekerja sama dengan UTD (Unit Transfusi Darah) RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Way Kanan di GSG Pesat Gatra Polres Way Kanan, Jumat, 2 Oktober 2020.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menyampaikan, polisi peduli donor darah dilakukan guna membantu UTD RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Way Kanan dalam memenuhi kebutuhan stok darah di Way Kanan yang mengalami kekurangan.

"Sehingga, untuk membantu dalam memenuhi persediaan darah tersebut kami Polres Way Kanan menggelar aksi bhakti sosial donor darah," kata Binsar Manurung, Jumat (2/10/2020).

Kapolres Way Kanan berharap, darah yang didonorkan dapat bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan dan dapat membangkitkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong di antara sesama makhluk Tuhan.

"Mudah-mudahan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan serta menjadi ladang ibadah bagi kita semua," ucap Binsar Manurung.

Selain itu, kegiatan pelayanan donor darah ini bekerja sama dengan UTD RSUD ZA Pagar Alam sesuai dengan MOU yang telah di sepakati bersama pada 14 Juli 2020.

Tujuannya sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang memerlukan pelayanan darah sehingga tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Lebih lanjut, Ketua UTD RSUD ZA Pagar Alam dr Melani Dessy Safitri mengungkapkan, dalam pandemi Covid-19, pihaknya menambah prosedur teknis pengambilan darah tetap mematuhi protokol kesehatan meliputi awal pendonor wajib cuci tangan dan pemeriksaan suhu tubuh.

Tak hanya itu, saat mendatakan beberapa rangkaian juga dengan menerapkan phyisical distancing (menjaga jarak), bagi pendonor dinyatakan layak kemudian baru dilaksanakan pengambilan darah.

Hasil donor darah dari 64 anggota Polres Way Kanan yang dapat digunakan hanya 60 orang, karena dari 4 anggota tersebut kekurangan HB dalam darahnya.

"Kami sangat mengapresiasi sekali kegiatan donor darah di sini (Polres Way Kanan)," kata Melani Dessy Safitri.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)