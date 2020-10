Penampilan Nabila Syakieb Bak ABG Saat Ultah Pertama Anak Laki-lakinya Tuai Pujian Artis dan Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Nabila Syakieb, merayakan ulang tahun anak keduanya secara sederhana.

Vakum dari dunia akting, dirinya mengaku masih belum tau kapan ia akan kembali ke dunia hiburan lagi.

Nabila Syakieb mengungkapkan kepada media, dirinya sedang menikmati sebagai seorang ibu, dan fokus merawat anak nya.

Kini, bersama suami dan putri sulungnya, keluarga kecil Nabila nampak bahagia.

Hal itu terlihat dari postingannya di Instagram @nsyakieb85.

Anak keduanya berjenis kelamin laki-laki genap berusia 1 tahun.

Nabila Syakieb rayakan ultah anak laki-lakinya (Instagram @nsyakieb85)

• VIDEO Tolak Banyak Tawaran Syuting Sinetron, Nabilah Ayu Ingin Fokus Kuliah

• Bukan karena Nikahi Nabila Faisal, Ini Alasan Marcell Darwin Saat Memutuskan Jadi Seorang Mualaf

• Nabilah Ayu Betah Menjomblo Demi Fokus Pendidikan dan Karier

Nabila menuliskan ucapan manis untuk putranya yang bernama Rasheed Ravindra Radinal itu.

"To our son Rasheed, yesterday was your first birthday.

(untuk anak kami Rasheed, kemarin adalah hari ulang tahun pertamamu.

Marks a year to when we first held you.