Rizky Billar yang Mesra dengan Lesty Kejora Sebut Pacaran Dosa 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Rizky Billar mendadak terdiam saat diskakmat Gilang Dirga.

Awalnya Rizky Billar membantah pacaran dengan Lesty Kejora.



"Apakah benar Rizky Billar pacaran dengan Lesty? Ya atau tidak?" tanya Gilang Dirga, dilansir TribunnewsBogor.com dari acara By The Way, SCTV, Rabu (1/10/2020).

Ditanya seperti itu, Rizky Billar kembali menjawab tegas bahwa dirinya tidak pacaran dengan Lesty Kejora.

"Untuk saat ini, tidak ( pacaran)," jawab Rizky Billar tegas.

Rupanya Gilang Dirga masih tidak puas dengan jawaban Rizky Billar.

Maka dari itu, Gilang Dirga seolah memaksa bahwa Rizky Billar ini harus pacaran dengan Lesty Kejora.

Namun, Rizky Billar menjawab dengan jawaban cukup bijak.

Menurutnya, pacaran itu adalah sebuah dosa dan akan berakhir sia-sia.

Ia pun mencontohkan kisah pasangan yang pacaran lama namun berakhir dengan tidak menikah.

"Kenapa tidak pacaran?," ucap Gilang.