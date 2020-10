Ilustrasi. Streaming dan download film The Last Samurai sub Indo, ada Tom Cruise dan Timothy Spall.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara streaming film The Last Samurai sekaligus download film The Last Samurai subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara streaming film The Last Samurai melalui smartphone (HP).

Film The Last Samurai diperankan oleh Tom Cruise dan Timothy Spall.

Namun sebelum Anda memulai streaming film The Last Samurai dan download film The Last Samurai sub Indo. Yuk simak lebih dahulu sinopsis film The Last Samurai.

The Last Samurai adalah film drama aksi bertema peperangan, yang dirilis pada 2003 dan disutradarai Edward Zwick.

Naskah film The Last Samurai ditulis John Logan, Edward Zwick, dan Marshall Herskovitz.

Film The Last Samurai menceritakan seorang veteran Perang Sipil Amerika, yang mempelajari tradisi Bushido para samurai Jepang, budaya yang awalnya justru harus dia hancurkan.

Pemeran film The Last Samurai di antaranya Tom Cruise, Ken Watanabe, Billy Connolly, Masato Harada, Chad Lindberg, dan William Atherton.

Warner Bros, The Bedford Falls Company, dan Cruise/Wagner Productions adalah rumah produksi The Last Samurai.

Film berdurasi 154 menit ini menghabiskan biaya produksi $140.000.000 dan menghasilkan keuntungan $454.627.263.