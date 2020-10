Artis Nabila Syakieb Tampil Bak ABG Saat Rayakan Ultah Pertama Anaknya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran yang kini sedang vakum dari dunia hiburan, Nabila Syakieb, merayakan ulang tahun anak kedunya secara sederhana.

Diketahui, Nabila Syakieb pernah mengungkapkan kepada media, bahwa dirinya sedang menikmati sebagai seorang ibu, dan fokus merawat anak nya.

Vakum dari dunia akting, dirinya mengaku masih belum tau kapan ia akan kembali ke dunia hiburan lagi.

Kini, bersama suami dan putri sulungnya, keluarga kecil Nabila nampak bahagia.

Hal itu terlihat dari postingannya di Instagram @nsyakieb85.

Anak keduanya berjenis kelamin laki-laki genap berusia 1 tahun.

Nabila menuliskan ucapan manis untuk putranya yang bernama Rasheed Ravindra Radinal itu.

"To our son Rasheed, yesterday was your first birthday.

(untuk anak kami Rasheed, kemarin adalah hari ulang tahun pertamamu.