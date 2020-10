Chord Gitar dan Lirik Lagu Tepung Kanji Vita Alvia, Mas Aku Pingin Crito Tentang Kita Berdua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Vita Alvia adalah penyanyi dangdut yang namanya tengah melambung di dunia musik dangdut Tanah Air.

Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Tepung Kanji, yang dipopulerkan Vita Alvia.

Lirik Lagu Tepung Kanji

Intro : Am Em F G C Em

Am Em F G C

C Em

mas aku pingin crito

Am Em

tentang kita berdua

F C

wong tuowo ora setuju

Dm G

yen kowe lan aku bersatu

C Em

kondomu marang aku

Am Em

kowe bakal berjuang

F C

pengengetku marang sliramu

Dm G C

ojo sampek salah dalan

Reff :

C Am

aku ra mundur dek

Em

teko atimu

F

masio sak dayak

G Am

ra ngerestuiku

Am

koyo tepung kanji

Em

nong nduwur mejo

F

yen gusti ngrestui

G C

wong tuo biso opo

Dm

genggemen tanganku

G C

kalau kamu ragu

Dm

optimis wae

G C

gusti mboten sare

musik : Dm G C

Dm G C

C Em

kondomu marang aku

Am Em

kowe bakal berjuang

F C

pengengetku marang sliramu

Dm G C

ojo sampek salah dalan

Reff :

C Am

aku ra mundur dek

Em

teko atimu

F

masio sak dayak

G Am

ra ngerestuiku

Am

koyo tepung kanji

Em

nong nduwur mejo

F

yen gusti ngrestui

G C

wong tuo biso opo

C Am

aku ra mundur dek

Em

teko atimu

F

masio sak dayak

G Am

ra ngerestuiku

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)