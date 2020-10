Chord Gitar Lagu Kemesraan Iwan Fals, Kemesraan ini Janganlah Cepat Berlalu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Kemesraan, yang dipopulerkan Iwan Fals.

Intro : C F G C

C F

Suatu hari dikala kita duduk ditepi pantai

Dm F C

Dan memandang ombak dilautan yang kian menepi

C C7 F

Burung camar terbang bermain diderunya air

G F G C

Suara alam ini hangatkan jiwa kita

C F

Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam

Dm G C

Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta

C C7 F

Ada hati membara erat bersatu

G F G C C7

Getar seluruh jiwa tercurah saat itu

reff

F G C

...Kemesraan ini... janganlah cepat berlalu

F G C

...Kemesraan ini... inginku kenang selalu

Dm G C

Hatiku damai... jiwaku tenang disamping mu

Dm G C

Hatiku damai... jiwa ku tentram bersamamu.

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)