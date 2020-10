Chord Gitar dan Lirik Lagu Kelayung-layung Nella Kharisma, Ditumpakke Kereto Jowo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Kelayung-layung, yang dipopulerkan Nella Kharisma.

Intro :

Am Em Dm G

(2x)

Am Em

Ono tangis kelayung layung

Dm G

Tangise wong kang wedi mati

Am Em

Gedhongono kuncenono

Dm G

yen wes mati mongso wurungo

[Reff:]

Am Em

Ditumpakke kereto jowo

F C

Rodane..rodo manungso

Am Em

Ditutupi ambyang-ambyang

Dm G

Disirami banyune kembang

Am Em

Duh Gusti Allah

Am Em

Kulo nyuwun pangapuro

Dm G

Ning sayange wes ora ono guno…

Int :

Am Em Dm G

(2x)

Am Em

Ono tangis kelayung layung

Dm G

Tangise wong kang wedi mati

Am Em

Gedhongono kuncenono

Dm G

yen wes mati mongso wurungo

[Reff:]

Am Em

Ditumpakke kereto jowo

F C

Rodane..rodo manungso

Am Em

Ditutupi ambyang-ambyang

Dm G

Disirami banyune kembang

Am Em

Duh Gusti Allah

Am Em

Kulo nyuwun pangapuro

Dm G

Ning sayange wes ora ono guno

