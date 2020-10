Ilustrasi. Streaming Film Ready Player One Sub Indo, Film Tye Sheridan dan Olivia Cooke.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara streaming film Ready Player One subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara streaming film Ready Player One melalui smartphone (HP).

Film Ready Player One diperankan oleh Tye Sheridan dan Olivia Cooke.

Namun sebelum Anda memulai streaming film Ready Player One sub Indo, yuk simak lebih dahulu sinopsis film Ready Player One.

Ready Player One merupakan film adaptasi dari novel, dengan judul sama karya Ernest Cline.

Ernest Cline membutuhkan waktu hingga 10 tahun, untuk menulis Ready Player One.

Bahkan awalnya ia merasa tidak akan dapat menyelesaikan tulisannya itu, apalagi mempublikasikannya.

Setelah novel ini rilis, Ready Player One menjadi salah satu buku terlaris dan telah diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa.

Film Ready Player One diramaikan oleh karakter-karakter dari berbagai film dan game lain, seperti robot The Iron Giant, King Kong, hingga boneka Chucky.

Film Ready Player One disutradarai oleh sutradara kondang Hollywood Steven Spielberg dan masuk dalam satu nominasi ajang bergengsi Piala Oscar.