TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - 10 Oktober 2020 – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali berpartisipasi dalam ajang pameran modifikasi otomotif terbesar di Indonesia, yaitu Indonesia Modification Expo (IMX) 2020.

Membawa tema Indonesian Pride, Suzuki yang tahun ini merayakan ulang tahun ke-50 di Indonesia menghadirkan berbagai kejutan dari beberapa line up mobil andalan untuk para pengunjung.

Acara yang diadakan secara daring melalui live streaming di platform Loket.com ini menyuguhkan keseruan dan pengalaman menarik dalam inovasi modifikasi otomotif.

“Partisipasi Suzuki di IMX kali ini sangat spesial karena menghadirkan banyak kegiatan seru yang bisa dinikmati penonton mulai dari modifikasi produk, promo penjualan, hingga Super Giveaway.

Sejalan dengan tema Indonesian Pride, kami membawa salah satu produk kebanggaan Indonesia yaitu XL7 untuk dimodifikasi agar semakin menonjolkan identitas sebagai Extraordinary SUV.

Semakin spesial, karena pada IMX 2020 ini Suzuki merayakan ulang tahun ke-50 di Indonesia, dan menjadi waktu yang tepat untuk meluncurkan produk istimewa kami yaitu Karimun Wagon R 50th Anniversary Edition,” ujar Donny Saputra, 4W Marketing Director PT SIS.

Peluncuran mobil ini sangat spesial. Pasalnya, Karimun Wagon R 50th Anniversary Edition sebagai SUPER car ini hanya diproduksi dengan jumlah yang sangat terbatas yaitu 50 unit.

Konsumen yang membelinya pun akan mendapatkan sertifikat khusus sebagai tanda kepemilikian Karimun Wagon R 50th Anniversary Edition.

Mobil dengan kabin yang cukup luas ini juga diberikan ubahan pada sisi eksterior seperti front, side, dan rear under spoiler, rear upper spoiler, front grille lower, bezel fog lamp, cover mirror with turn signal, door handle set, wheel set, side body decal dan sticker set, yang menjadikan Karimun Wagon R 50th Anniversary Edition sebagai SUPER car atau Spacious, Useful, Practical, Efficient, dan Reasonable.

Selain meluncurkan Karimun Wagon R 50th Anniversary Edition, Suzuki juga memamerkan modifikasi Extraordinary SUV terbarunya yaitu XL7.