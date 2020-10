Biodata Lee Joon Gi Pemeran Drama Korea Flower of Evil, Simak Awal Perjalanan Kariernya.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siapa yang tak kenal dengan aktor tampan asal Korea Selatan Lee Joon Gi, berikut biodata Lee Joon Gi pemeran Drama Korea Flower of Evil, perjalanan karier hingga sederet penghargaan yang diraihnya.

Lee Joon Gi adalah aktor, model, dan penyanyi Korea Selatan yang menjadi populer setelah bermain badut kerajaan dalam film 'The King and the Clown' pada 2005.

Nama aslinya adalah Lee Chang Seon yang lahir pada 17 April 1982 di Busan, Korea Selatan.

Saat ini ia memrankan serial Drama Korea terbaru berjudul Flower of Evil.

Drama Korea terbaru ini berkisah mengenai kisah Baek Hee Sung (Lee Joon Gi) yang menyembunyikan identitasnya.

Dia menikah dengan Cha Ji Won (Moon Chae Won), seorang detektif dan memiliki anak perempuan.

Kehidupan keluarganya bahagia, sebelum akhirnya beberapa kisah masa lalu Hee Sung mulai dicurigai.

Flower of Evil dibintangi oleh Moon Chae-Won dan Lee Joon Gi.

Mereka berdua sempat berakting bersama dalam drama tvN lainnya, seperti Criminal Minds di tahun 2017.

Flower of Evil menggantikan slot waktu Oh My Baby di tvN.