Chord Gitar dan Lirik Lagu Closure Pamungkas, Feel Small Again Same Old Story

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Pamungkas adalah penyanyi solois pria Indonesia yang tengah naik daun, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Closure yang dipopulerkan Pamungkas.

Chord Gitar Closure

[Verse 1]

F

Feel small again

C

Same old story

F

Don’t you call again

C

I’m not sorry

Dm

I am better off without you

D#

I am better off without you

[Chorus]

F

I give up trying

Bb

At least for today

F

Lying is lying

Bb

It’s never okay

F

Bend it all you want

Gm

Hide it all you can

F

I give up trying

C

I give up trying

Dm C

I am better off without you

Dm C

I am better off without you

D#

I’m so angry towards you

[Verse 2]

F

I’ll take time again

C

War on worry

F

Don’t you call again

C

I’m not sorry

Dm

I am better off without you

D#

I am better off alone

[Chorus]

F

I give up trying

Bb

At least for today

F

Lying is lying

Bb

It’s never okay

F

Bend it all you want

Gm

Hide it all you can

F

I give up trying

Bb

And though I’ll be sad

F

Lying still lying

Bb

And I’ll settle with that

F

Bend it all you want

Gm

Hide it all you can

F

I give up trying

C

I give up trying

[Bridge]

F C

I give up trying for you

F C

I give up trying

F C 2x

[Chorus]

F

I give up trying

Bb

At least for today

F

Lying still lying

Bb

I’ll make it okay

F

Bend it all you want

Gm

And hide it all you can

F

But I give up fighting for you

C

I’m trying

[Outro]

Dm C

I’m better off without you

Dm C

I am better off without you

D#

I’m so angry towards you

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)