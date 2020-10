Chord Gitar dan Lirik Lagu Ojo Sak Penakmu Dewe Safira Inema, Tak Jamin Hubunganmu Ora Bakal Suwe 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Ojo Sak Penakmu Dewe, yang dipopulerkan Safira Inema.

Capo di fret 3

(Intro) F G Am..

F G Am..

F G Am..

F G Am..

Am G Am

aku lilo ngecul tresnomu..

F G C

mergo kowe tego medot tresnoku..

F G C G/B Am

opo rumangsa..mu aku bakal patah hati..

F G Am

lungamu.. ora bakal tak gandoli..

Am G Am

lungo sing adoh ojo bali..

F G C

aku pengen nentremke ati..

F G

ati sing tulus.. iki

C G/B Am

teganya kau khianati..

F G Am

semoga.. ku dapat pengobat hati..

(Intro) F G Em Am

F G C

(Chorus)

F G C Am

tak jamin hubunganmu ora bakal suwe

F G C

kowe ora ngiro selingkuhanmu koncoku dewe

F G C Am

dee wis kondo kowe bakal ditinggalke..

F G C

mulane.. ojo sak penakmu dewe..

(Int.) C...

F G Am..

F G Am..

F G Am..

F G Am..

(Intro) F G Em Am

F G C

(Chorus)

