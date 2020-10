Jelang Laga Manchester City vs Arsenal Liga Inggris 2020, Aubameyang Dilanda Cedera

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jelang laga Manchester City vs Arsenal, salah satu pemain kunci Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang dilanda cedera.

Jelang laga big match Manchester City vs Arsenal, kabar tak mengenakkan datang ke kubu the gunners.

Penyerang andalan Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang dikabarkan mengalami cedera pergelangan kaki.

Jika sampai tiba waktunya kick off Aubameyang belum pulih, Arsenal bakal tandang ke markas Citizens tanpa striker andalan tersebut.

Jadwal Liga Inggris pekan 5 antara Manchester City vs Arsenal akan digelar pada Sabtu malam 17 Oktober 2020 kick off pukul 23.00 WIB.

Selain big match Arsenal vs Manchester City, Premier League pekan 5 juga bakal menyajikan laga menarik lainnya: Everton vs Liverpool ; Chelsea vs Southampton ; Newcastle vs Manchester United ; dan Tottenham Hotspur vs West Ham United.