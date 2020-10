Hadirkan Dua Gajah Dalam Pelaminan Pernikahannya, Ini Alasan yang Diungkapkan Nikita Willy

Di Instagramnya, ia membagikan potret saat para keluarga sang Ayah menangis melihat Nikita Willy.

Nikita Willy menyebutkan jika keluarga sang Ayah melihat wajah Niki sangat mirip dengan mendiang Ayahnya.

"When they saw your face in mine... Alfatihah

(ketika mereka melihat wajahmu (wajah Ayahnya) di wajahku... Alfatihah," tulis Nikita Willy di postingan Instagramnya.

Semenjak sang Ayah wafat, Nikita Willy memang selalu merindukan sosok Ayahnya itu.

Ia bahkan mengungkap rasa bangganya karena sangat mirip dengan wajah Ayahnya.

Hendry Willy Syam, meninggal dunia pada Rabu (6/5/2020) lalu, karena sakit jantung.

"Oh, i look so much like you, Pap,

(Oh, aku terlihat sangat mirip dengan kamu, Pap)," tulis Nikita dalam keterangan foto yang diunggah ke akun Instagram miliknya, Sabtu (9/5/2020).

