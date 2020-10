Line Up Manchester City Vs Arsenal, Sergio Aguero Diturunkan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Line up Manchester City vs Arsenal. Laga pasukan Pep Guardiola vs Mikel Arteta akan berlangsung Sabtu (17/10/2020) pukul 23:30 WIB.

Perubahan personel paling signifikan di skuad Manchester City tentu saja absensi Kevin de Bruyne dan kembalinya Sergio Aguero.

Playmaker berusia 29 tahun itu menderita cedera otot saat membela timnas Belgia di ronde laga-laga internasional sepanjang dua pekan lalu.

Laga nanti menjadi kali pertama Sergio Aguero kembali ke line up pasukan Pep Guardiola musim ini.



Penyerang timnas Argentina itu sudah absen sejak menderita cedera pada laga kontra Burnley, Juni lalu.

Masuknya Aguero adalah salah satu dari empat pergantian Pep Guardiola dari laga kontra Leeds sebelum jeda untuk laga-laga internasional.

Selain De Bruyne, pemain lain yang keluar dari line up adalah Ferran Torres, Aymeric Laporte, dan Benjamin Mendy.

Aymeric Laporte dan Benjamin Mendy tidak dimasukkan ke skuad laga walau mereka tak menderita cedera.

Sementara itu, Arsenal masih tanpa diperkuat Shkodran Mustafi, Gabriel Martineli, dan Calum Chambers.

Ketiga pemain klub berjulukan The Gunners tersebut masih dalam proses pemulihan cedera.



Namun, gelandang anyar tim yang baru didatangkan dari Atletico Madrid, Thomas Partey, sudah duduk di bangku cadangan.

Nicolas Pepe, Rob Holding, dan Granit Xhaka juga kembali ke line up tim.