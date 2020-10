Chord Gitar dan Lirik Lagu Sak Kuate Ati Cindi Cintya Dewi, Sak Kuat Kuate Ati Ora iso Nompo Loro 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Sak Kuate Ati, yang dipopulerkan Cindi Cintya Dewi.

(Intro) Em Bm C D G B

Em Bm

ajarono aku.. nglarani atimu..

C D G -B

koyo sing mbok lakokke ning aku..

Em Bm

uwis bola bali.. ati mbo apusi..

C B

kebangeten tenan.. karo awakku iki..

(Intro) Em Bm C D G B

Em Bm

opo salah.. awakku iki..

C G -B

opo kurang.. anggonku gemateni..

Em Bm

yen wis ora sayang.. cobo terus terang..

C B

ra nyongko akhire.. aku kau tinggalkan..

(Chorus)

C D G Em

sak kuat kuate ati ora iso..

Am B Em E

nompo loro sing tak roso..

Am D G Em

sak iso isone ati wis tak cobo..

Am B

ngikhlasno awakmu..

Em B

di sanding wong liyo..

(Int.) Em Bm C D G..

Am Bm C#m D B..

(Chorus)

C D G Em

sak kuat kuate ati ora iso..

Am B Em E

nompo loro sing tak roso..

Am D G Em

sak iso isone ati wis tak cobo..

Am B

ngikhlasno awakmu..

Em E

di sanding wong liyo..

C D G Em

sak kuat kuate ati ora iso..

Am B Em E

nompo loro sing tak roso..

Am D G Em

sak iso isone ati wis tak cobo..

Am B

ngikhlasno awakmu..

Em

di sanding wong liyo..

