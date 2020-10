Adik Nathalie Holscher Takut setelah Lihat Video yang Dibuat Kakaknya dengan Sule 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Adik kandung Nathalie Holscher, Jordi Ramadhan, mengungkap ketakutan dan kekhawatirannya saat Sule dan kakaknya sedang dekat.

Hal itu bermula ketika Jordi Ramadhan sering melihat video yang dibuat Nathalie Holscher bersama Sule.

Ia sempat takut bila kakaknya justru tak diterima oleh keluarga Sule.

"Aku kepoin channel YouTube kakak, nih orang kok sering kolaborasi sama Kang Sule, terus ya aku iseng nanya sama kakak 'Kak, lu jadian sama Kang Sule?' dia cuma bales 'he he he' gitu doang," sambungnya.

Akhirnya adik-adik Nathalie Holscher angkat bicara terkait hubungan kakaknya dengan komedian Entis Sutisna alias Sule.

Hubungan ayah Rizky Febian yang juga mantan suami Lina Jubaedah itu dan Nathalie Holscher diketahui bakal segera menjajaki jenjang pernikahan.

Bahkan, Sule beberapa waktu lalu sempat menemui keluarga Nathalie Holschr untuk meminta restu.

Nah, keluarga mantan Dj berdarah Jerman itu dikabarkan juga merestui hubungan Sule dan Nathalie.

Adik pertama Nathalie Holscher, Jordi Ramadhan juga mengaku setuju dengan keputusan kakaknya untuk menjalin hubungan dengan Sule.

Sebagai adik tertua, Jordi Ramadhan ikut bahagia karena sang kakak bahagia dengan hubungan barunya.