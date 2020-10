Bercita-cita Jadi Pengusaha Sukses, Putri Nilam Suri Djausal Tempuh Pendidikan di Lima Negara 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Menempuh pendidikan di luar negeri banyak dilakukan wanita Indonesia.

Salah satunya adalah Putri Nilam Suri Djausal.

Tak tanggung-tanggung, wanita yang akrab disapa Nilam itu menempuh pendidikan di lima negara.

Diantaranya Bachelor of Commerce in International Business-Curtin University Australia (2011-2013), Business Chinese-Peking University, Beijing, China (2013-2014), dan Pre-Master in Business and Politics - University of Manchester (2016-2017).

Kemudian Master of Science in Innovation, Entrepreneurship and Enterprise Development - University of Westminster, London (2017-2018), Managerial Finance - London School of Economics and Political Science (2017-2018), dan Fashion Studies - International Fashion Academy, Paris (2018-2019).

Alasan wanita cantik kelahiran Kotabumi, 1 Maret 1993 itu menempuh pendidikan di luar negeri karena Nilam sangat suka belajar agar memiliki banyak keahlian.

Nilam percaya memiliki banyak keahlian dapat membantunya mewujudkan mimpinya menjadi seorang pengusaha yang sukses.

"Sudah sejak lama aku ingin menjadi seorang pengusaha. Menurut aku untuk menjadi pebisnis sukses, tidak bisa hanya memiliki satu keahlian, tapi harus punya banyak keahlian," kata wanita yang sedang mengembangkan bisnis perkebunan sawit dan lobster itu.

Nilam berpendapat, memiliki banyak keahlian juga berguna bagi siapa saja yang ingin memiliki karir yang cemerlang, dan posisi yang tinggi disebuah perusahaan.