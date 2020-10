Ivan Ivan Gunawan Geram Ada Artis Masih Punya Utang Baju Pengantin :Sudah Mau Setahun, Halo Say

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Ivan Gunawan meradang menyindir seseorang yang berutang baju pengantin kepadanya.

Sindiran untuk anonim itu dilayangkan Ivan Gunawan dalam acara Deddy’s Corner.

Artis sekaligus desainer ini meradang lantaran hutang tersebut tak dibayar-bayar.

Padahal Ivan mengaku jika uang tersebut bisa digunakan untuk membayar gaji karyawannya.

Walaupun meradangan, sayangnya, Ivan lebih memilih untuk tak menyebut nama calon mempelai tersebut, lantaran ketakutannya akan hal ini.

Ivan memilih untuk tak menyebut nama karena khawatir orang tersebut malah makin tak mau membayar hutangnya yang sudah hampir setahun itu.

Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. (YouTube/Ivan Gunawan)

"Eh ngomong-ngomong soal utang, ada yang masih utang baju belum ambil, sudah mau setahun. Halo say buat Anda calon mempelai yang mau menikah dan belum juga transfer, lumayan say buat gajian say. Jang an sebut nama makin enggak dibayar," kata Ivan Gunawan dalam YouTube TransTV Official.

Ternyata rekan sesama artis pun juga pernah ada yang berhutang sampai setahun pada Igun.



Ivan Gunawan sebenarnya mengaku tak masalah jika ada seseorang yang berutang padanya, asalkan dia mengenalnya.

Igun pun kemudian blakblakan sebut Indra Bekti sempat berutang kepadanya saat menikah.