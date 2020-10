Resep Sup Ayam Makaroni, Bahan dan Cara Membuat Sup Ayam Makaroni

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Kalian bingung mau menu hidangan apa hari ini?, yuk kita simak resep Sup Ayam Makaroni, simak juga bahan untuk Sup Ayam Makaroni dan bagaimana cara buat Sup Ayam Makaroni.

Apa saja bahan untuk membuat Sup Ayam Makaroni?

Berikut, bahan-bahan Sup Ayam Makaroni sebagaimana dilansir dari Sajian Sedap.

Bahan:

1. 1 paha ayam, rebus, suwir-suwir.

2. 50 gram makaroni kerang, rebus.