Tiap Paslon Pilkada Way Kanan 2020 Terima 5 Baliho, KPU Serahkan APK dan Bahan Kampanye 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan menyerahkan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye kepada tim pemenangan pasangan calon dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, Rabu (21/10/2020).

Alat peraga kampanye yang diserahkan berupa baliho, spanduk dan umbul-umbul.

Tiap paslon menerima lima baliho ukuran 3x5 m, 454 spanduk ukuran 1x6 m, atau 2 buah spanduk di setiap kampung per paslon, 300 umbul-umbul ukuran 0,5 x 4 m , atau 20 umbul-umbul per kecamatan untuk setiap paslon.

Sedangkan bahan kampanye (BK) yang diserahkan berupa 7.500 lembar poster 7.500 per paslon, 7.500 lembar pamflet per paslon, 7.500 lembar brosur per paslon dan 7.500 selebaran per paslon.

Ketua KPU Way Kanan Refki Dharmawan, didampingi Kordiv Sosdiklih Parmas dan SDM Tri Sudarto mengatakan, fasilitasi APK dan BK merupakan ketentuan yang ada di PKPU No 11 Tahun 2020, yang menyebutkan KPU yang menyediakan APK dan BK.

Adapun untuk pemasangan, pemeliharaan dan penggantian APK dan bahan kampanye apabila terdapat kerusakan menjadi tangggung jawab masing-masing pasangan calon.

Refki menambahkan, di luar jumlah yang difasilitasi KPU, masing-masing pasangan calon dapat menambah sebanyak 200 persen dari jumlah APK yang didapat dari KPU.

Sedangkan untuk bahan kampanye dapat diperbanyak sebanyak 100% dari jumlah kepala keluarga Way Kanan.

Tentunya, ukuran, desain dan materi harus sama persis dengan yang difasilitasi KPU.

Terkait penambahan APK dan BK tersebut harus dilaporkan kepada KPU.