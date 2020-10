Denok Tukang Ojek Pengkolan Meninggal Terinfeksi Corona, Sempat Ungkap Salam Perpisahan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Istri Ojak Tukang Ojek Pengkolan mendadak meninggal dunia. Denok diceritakan meninggal akibat terinfeksi virus corona.

Dengan meninggalnya Denok istri Ojak maka Tukang Ojek Pengkolan bakal kehilangan sosok Tika Bravani.

Sebelumnya, Tika Bravani memang mengunggah postingan yang mengisyaratkan perpisahan.

Ia mengunggah foto bersama pemeran Ojak dan Boy Abdullah untuk pertama kalinya dan mungkin saja untuk terakhir.

Ibu kandung dari pemeran Boy Abdullah, Nining Maulana juga mengucapkan salam perpisahan kepada Tika.

Ia menyebut "see you when i see you ibu baik hati, sukses dan bahagia selalu ya.." nampak sebagai tanda perpisahan.

Kesedihan dirasakan Ojak, karakter tukang ojek yang diperankan aktor Eza Yayang di Sinetron Tukang Ojek Pengkolan (TOP).



Istri tercintanya, Denok yang diperankan Tika Bravani, dikisahkan meninggal lantaran terkena Covid-19.



Dengan hilangnya tokoh Denok, serial cerita film Tukang Ojek Pengkolan kehilangan lagi tokoh peran utama dari sinetron komedi ini. Kehilangan tokoh penting pendamping Ojak ini pun dipastikan membuat penggemar ikut bersedih.

Hal itu lantaran tak ada lagi tokoh Denok, sosok istri yang cuek namun kerap mengundang tawa dengan sikap polosnya.

Tukang Ojek Pengkolan yang ditayangkan RCTI ini pun kemungkinan akan membuat penonton setia kecewa.

Dalam video teaser terbaru, Denok istri Ojak disebutkan "sudah nggak ada" dan diasumsikan meninggal dunia.

Seperti diketahui, Denok diceritakan harus dirawat di Rumah Sakit karena terinfeksi corona.