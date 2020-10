Jadwal dan Link Live Streaming Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje, Bursa Taruhan Jagokan Khabib

UFC 254 akan mempertemukan duel Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje dalam laga perebutan gelar kelas ringan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-

Main card UFC 254 antara Justin Gaethje yang menantang Khabib Nurmagomedov akan tersaji Sabtu (24/10/2020) atau Minggu dini hari WIB.

Duel panas Khabib vs Gaethje bakal terjadi di Fight Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Duel panas Khabib vs Gaethje bakal terjadi di Fight Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Link live streaming UFC 254 dapat diakses melalui tautan di artikel.

Pertarungan antara petarung asal Rusia melawan wakil Amerika Serikat itu memperebutkan juara kelas ringan UFC.

Khabib memastikan dirinya lolos dalam sesi timbang badan resmi jelang UFC 254.

Melansir media Rusia, TASS, dia harus menurunkan berat badannya sebanyak 8,5 kilogram agar bisa bertarung melawan Gaethje di kelas ringan.

Saat timbang badan, dia juga menunjukkan rasa bersyukurnya bisa lolos timbang badan dengan mengusap wajah dengan kedua tangannya seperti orang sesudah berdoa.

"Itu adalah malam yang berat," kata Khabib usai timbang badan.

"Menurunkan berat badan bukanlah sesuatu yang mudah," jelas dia kepada BT Sport.