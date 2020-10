Biodata IU, Artis KPop Lee Ji Eun yang Videonya Ditiru Via Vallen hingga Minta Maaf

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama penyanyi asal Korea Selatan, IU mendadak jadi bahan perbincangan Tanah Air.

Tak lain setelah video klip lagu Kasih Dengarkanlah Aku yang dinyanyikan pedangdut Via Vallen mirip dengan video klip lagu Above The Time milik IU.

Hal ini lantas memantik dugaan adanya plagiasi terhadap video klip lagu Above The Time sekaligus memancing UAENA, fanclub IU berkomentar.

Ya, bagi penggemar musik dan drama Korea Selatan, nama IU memang tidak terdengar asing.

IU adalah penyanyi solo dan aktris ternama yang berasal dari Korea Selatan.

Pemilik nama asli Lee Ji Eun itu lahir di Seoul, Korea Selatan pada 16 Mei 1993.

Nama panggungnya berasal dari kata "I and You (aku dan kamu)" yang melambangkan bahwa "kita" dapat menjadi "satu" melalui musik.

IU terlahir dari keluarga yang sederhana.

Saat IU masih kecil, keluarganya tinggal di sebuah rumah kecil dengan satu kamar selama setahun.