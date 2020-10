Video Klip Via Vallen Akhirnya Dihapus Setelah Dituding Menjiplak

Dituding Menjiplak, Video Klip Via Vallen Akhirnya Dihapus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video klip lagu Via Vallen akhinya dihapus dari YouTube.

Ini menyusul tudingan video klip tersebut menjiplak konsep dari video klip IU "Above The Time".

Diketahui, penggemar Kpop dibuat heboh dengan kabar dari Korea Selatan yang ramai membahas penyanyi Indonesia yang meniru video musik IU "Above The Time".

Rupanya, video musik milik Via Vallen berjudul "Kasih Dengarkanlah Aku" disebut menjiplak video musik milik IU, "Above The Time".

Dari komentar pedas akhirnya direspons oleh pihak manajemen, hingga akhirnya diputuskan untuk menurunkan video musik tersebut.

Berikut fakta-fakta di balik tudingan penjiplakan tersebut.

Penuh kritik tajam dari penggemar

Kolom komentar video "Kasih Dengarkanlah Aku" milik Via Vallen yang disebut menjiplak video IU "Above The Time" akhirnya dibanjiri kritikan pedas.

" Plagiat mv (music video) mbak IU ya," tulis salah satu akun di YouTube.

"Mengambil insipirasi dari karya artis lain boleh saja, tetapi menjiplaknya adalah tidak menghormati artis tersebut dan tim yang bersusah payah membuatnya," kata warganet lain dalam bahasa Inggris.