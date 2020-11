Buncis dan Sawi Langka di Pasar Talang Padang Tanggamus

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Sayuran buncis dan sawi langka memasuki pekan ini di Tanggamus.

Menurut Panut, pedagang sayur di Pasar Talang Padang, untuk buncis sudah empat pekan terakhir langka.

Sedangkan sawi memasuki pekan ini sulit didapat stoknya.

"Sawi sekarang jarang barangnya, langka, naik harganya jadi Rp 5.000 dari Rp 3.000 per kg. Buncis juga masih susah tapi harganya turun jadi Rp 8.000 tadinya Rp 10.000 per kg," ujar Panut.

Selanjutnya harga sayuran lainnya yang naik juga memasuki pekan ini yakni tomat, jadi Rp 6.000 dari Rp 4.000 per kg, rampai Rp 6.000 dari Rp 5.000 per kg. Seledri Rp 15.000 dari Rp 10.000 per kg, luncang Rp 15.000 dari Rp 10.000 per kg.

Lalu bayam Rp 2.000 dari Rp 1.500 per ikat, kangkung Rp 2.000 dari Rp 1.500 per ikat, daun singkong Rp 2.000 dari Rp 1.500 per ikat, kacang panjang Rp 3.000 dari Rp 2.500 per ikat.

Sedangkan harga yang turun yakni cabai rawit yang sekarang Rp 25.000 dari Rp 30.000 per kg, bawang merah Rp 25.000 dari Rp 30.000 per kg, bawang putih Rp 20.000 dari Rp 30.000 per kg, terong Rp 2.500 dari Rp 3.000 per kg.

Untuk harga yang bertahan yakni cabai merah yang tetap Rp 30.000 per kg, wortel Rp 7.000 per kg, kentang Rp 10.000 per kg, timun Rp 3.000 per kg, kol Rp 3.000 per kg.

Lalu pare Rp 5.000 per kg, labu Rp 3.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 6.000 per dua buah.

Sedangkan harga bahan pokok non sayuran harga cenderung sama dengan pekan sebelumnya seperti beras yang tetap antara Rp 10.000- Rp 13.000 per kg, telur Rp 24.000 per kg, minyak goreng Rp 13.500 per kg, gula pasir Rp 13.000 per kg,

Lantas gula merah Rp 13.000 per kg, tepung trigu Rp 7.000 per kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, mentega minimal Rp 5.000 per kg. (Tribunlampung.co.id/tri yulianto)