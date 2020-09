Harga Tomat dan Rampai di Pasar Gisting Tanggamus Masih Murah, Daftar Lengkap Harga Sembako. 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga komoditas sayuran di Pasar Gisting, Tanggamus, masih murah meski beberapa sudah ada tanda harga kembali normal.

Menurut Parti, pedagang sayuran di Pasar Gisting, saat ini harga yang masih terbilang rendah adalah tomat dan rampai.

Untuk tomat saat ini Rp 2.500 per kg, masih tetap dibanding pekan lalu, sedangkan rampai sudah naik jadi Rp 3.000 per kg.

"Tomat dan rampai yang harganya masih murah sekali dari kemarin-kemarin sedangkan lainnya sudah mulai naik," kata Parti, Minggu (13/9/2020).

Ia menjelaskan saat ini untuk harga sayuran lain yang tidak mengalami perubahan yaitu cabai rawit Rp 25.000 per kg, wortel Rp 6.000 per kg, labu Rp 3.000 per kg, sawi Rp 2.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg.

Lalu kelapa Rp 6.000 per dua buah, seledri Rp 15.000 per kg, luncang Rp 15.000 per kg, kacang panjang Rp 2.000 per kg, bayam Rp 1.000 per ikat, kangkung Rp 1.000 per ikat, daun singkong Rp 1.000 per ikat.

Untuk harga yang naik yakni cabai merah jadi Rp 25.000 dari Rp 15.000 per kg, bawang merah Rp 25.000 dari Rp 23.000 per kg, kentang Rp 12.000 dari Rp 10.000 per kg.

Lalu timun jadi Rp 5.000 dari Rp 3.000 per kg, buncis Rp 8.000 dari Rp 7.000 per kg, kol Rp 4.000 dari Rp 3.000 per kg, terong Rp 5.000 dari Rp 4.000 per kg, pare Rp 5.000 dari Rp 4.000 per kg.

"Harga sayuran yang turun cuma bawang putih jadi Rp 20.000 dari Rp 22.000 per kg," ujar Parti.

Sedangkan untuk harga bahan pokok nonsayuran, harga yang turun hanya telur ayam ras jadi Rp 23.000 dari Rp 24.000 per kg.

Sedangkan harga lainnya tetap seperti beras antara Rp 10.000-Rp 13.000 per kg, minyak goreng Rp 12.000 per kg, gula pasir Rp 13.000 per kg, gula merah Rp 15.000 per kg, tepung trigu Rp 7.000 per kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, mentega minimal Rp 5.000 per kg.

Parti mengakui, memang beberapa pekan terakhir pasar sepi akibat tibanya bulan Suro. Dan kini sudah jelang akhir maka pembeli sudah mulai belanja khususnya yang akan gelar hajatan.



"Kalau kemarin-kemarin memang sepi sekarang sudah agak ramai jadi harga mulai ada yang naik. Kalau bulan Suro memang sepi yang mengadakan hajatan jadi pasarnya juga sepi," kata Parti.

Ia berharap, meski secara umum kondisi pasar sepi tapi harapannya ada penambahan pembeli supaya harga sayuran tidak rendah terus.

Sebab akibat pandemi Covid-19 seluruh harga bahan pokok khususnya sayuran turun semuanya. (tribunlampung.co.id/tri yulianto)