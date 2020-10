Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Adakan 1st ICAMS 2020

Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan The First International Conference on Agromedicine and Medical Sciences (1st ICAMS) 2020. Kegiatan ini terselenggara secara daring dan luring pada Kamis (22/10/2020).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan The First International Conference on Agromedicine and Medical Sciences (1st ICAMS) 2020. Kegiatan ini terselenggara secara daring dan luring pada Kamis (22/10/2020).

Ketua pelaksana 1st ICAMS Dr. dr. Evi Kurniawati, S.Ked., M.Sc., dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Fakultas Kedokteran Unila, The Indonesian Society for Bioinformatics and Biodiversity (ISBB), dan The Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology (ISBMB).

1st ICAMS tahun 2020 mengusung tema “In the Spot Light of Advancement of Medical Science and Technology”. Kegiatan berlangsung pada 22–23 Oktober 2020. 1st ICAMS diikuti 1.100 peserta yang terdiri dari peneliti, dosen, mahasiswa, praktisi, hingga profesi umum dari USA, Thailand, Malaysia, Republik Ceko, dan beberapa beberapa negara di Timur Tengah.

Penyelenggaraan 1t ICAMS bertujuan untuk mempresentasikan, berbagi, dan mendiskusikan ide, pengetahuan, atau temuan penelitian mereka di bidang ilmu kedokteran yang akan dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus.

Di kesempatan yang sama Dekan FK Unila Dr. Dyah Wulan SRW, S.K.M., M.Kes., menuturkan, konferensi internasional ini adalah rangkaian peringatan Dies Natalis ke 18 FK Unila. Ia berharap, kegiatan ini dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui kegiatan akademik maupun nonakademik.

Rektor Unila Prof. Karomani saat membuka acara menyampaikan apresiasinya. Melalui terselenggaranya kegiatan tersebut dapat mendorong kemampuan dan kemauan para peneliti untuk mengembangkan inovasi sekaligus memotivasi para mahasiswa untuk ikut terlibat dalam penulisan artikel ilmiah.

Pada kesempatan daring itu pula, Karomani mengucapkan selamat atas pencapaian prestasi FK Unila terakreditasi A tepat pada peringatan Dies Natalis ke 18 FK Unila.(*)