FKIP Universitas Lampung Gelar the 2nd ICOPE 2020 Secara Daring

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan “The 2nd International Conference on Progressive Education (2nd ICOPE) 2020, secara daring melalui aplikasi Zoom dan YouTube Live Streaming, Sabtu (17/10/2020).

Mengusung tema “Exploring The New Era of Education”, konferensi internasional ini dihadiri narasumber dari empat negara yaitu Amerika Serikat, Malaysia, Hungaria, dan Indonesia.

Selain Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, dan TIK Unila Prof. Suharso, Ph.D., konferensi ini dihadiri Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., mewakili Wakil Gubernur Provinsi Lampung Chusnunia Chalim, M.Si., M.Kn., Ph.D., dan Dekan FKIP Unila Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.

Kegiatan diikuti 412 peserta, 97 orang berasal dari Unila, 315 orang dari institusi di luar Unila, dan 17 orang berasal dari luar negeri. Selain itu, kegiatan diikuti 178 pemakalah dari 211 total pemakalah yang masuk. Selanjutnya makalah yang telah dipresentasikan, dipilih, dan diterima akan dipublikasikan di berbagai outlet publikasi, pada jurnal maupun prosiding internasional bereputasi dan pada jurnal nasional terakreditasi yang terindeks SINTA.

Narasumber pertama Prof. Emeritues Stephen D. Krashen dari University of Southern California, AS, mempresentasikan tentang “Access to Book” yang berkaitan dengan reading achievement. Narasumber kedua, Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si, dari Universitas Lampung, Indonesia, membahas tentang “Learning Empowerment in the New Era of Education” selama Covid-19.

Narasumber ketiga Prof. Dr. Habil Andrea Bencsik dari University of Pannonia, Hungaria, membahas tentang “Gamification in Higher Education”, dan narasumber yang terakhir Dr. Hisham bin Dzakiria dari Universiti Utara Malaysia, Malaysia, membahas tentang “Learning Interactivity for Post-Covid-19 Era and Beyond”.

International Conference on Progressive Education merupakan konferensi internasional tahunan yang diadakan FKIP Unila. Karena pandemi Covid-19, ICOPE kedua ini dilaksanakan secara daring via aplikasi Zoom dan YouTube live streaming FKIP Unila.

ICOPE kedua membahas berbagai topik yang berkaitan dengan tema konferensi “Exploring the New Era of Education”. Antara lain pendidikan sains, pendidikan sosial dan humaniora, penilaian dan evaluasi, dan bidang lainnya.

Dekan FKIP Unila Prof. Patuan Raja dalam sambutannya berharap, konferensi ini dapat semakin memacu penelitian seputar isu-isu pendidikan dalam kemajuan era digital saat ini.

“Kami merasa terhormat dapat memberi pengetahuan dan pengembangan ilmiah terkini di bidang pendidikan. Selain itu, kami berharap publikasi yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat memberi sumber referensi baru bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi di seluruh dunia,” tutupnya.(*)