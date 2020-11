Hari Ini Positif Covid Way Kanan Tambah Dua Pasien

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanggulangan Pencegahan Covid-19 Way Kanan Anang Risgiyanto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Way Kanan kembali bertambah dua orang.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanggulangan Pencegahan Covid-19 Way Kanan Anang Risgiyanto, Senin (26/10), menjelaskan, pasien yang terkonfirmasi positif adalah ES umur 39 tahun, pria, asal Baradatu, Way Kanan. ES merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi Covid-19 pasien nomor 23 DA, asal Way Kanan.

Pada 23 dan 24 Oktober pekan lalu ES menjalani uji swab pertama dan kedua.

Pada hari ini Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 mendapatkan informasi hasil PCR pasien ES positif Covid-19. Pasien ES sejauh ini dalam keadaan sehat, dan untuk mempercepat pemulihan, yang bersangkutan menjalani isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Pemerintah.

"Kami akan terus pantau kesehatannya sehingga yang bersangkutan benar-benar bisa terkontrol kondisi kesehatannya," katanya, Senin (26/10).

Anang menjelaskan, pasien ke 2 terkonfirmasi virus Covid-19 adalah MW (Pasien 26), jenis kelamin perempuan, umur 40 tahun, asal Kasui. MW sebelumnya kontak erat dengan pasien kasus konfirmasi Covid-19 berinisal AI (Pasien24) Way Kanan.

Pada Jumat dan Sabtu pekan lalu dilakukan pengambilan PCR swab pertama dan kedua. Dan pada hari ini pihaknya mendapatkan informasihasil RT PCR swab pasien MW positif Covid-19. "MW (P26) dalam keadaan sehat," ujarnya.

Untuk mempercepat pemulihan pasien menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit pemerintah. Tim Gugus Tugas Penanggulangan Pencegahan Covid-19 Way Kanan akan terus memantau kesehatannya sehingga yang bersangkutan benar-benar bisa terkontrol kondisi kesehatannya.(ang)