Ribuan Peserta Ikuti Kick Off DSC 2021 IIB Darmajaya – BRI inkubator dan HIPMI

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Membangun bisnis dan usaha dalam situasi pandemi untuk bertahan dan berkembang dilakukan kolaborasi.

Hal ini disampaikan pembicara Kick Off Darmajaya Startup Competition (DSC) 2021 Inkubator Bisnis dan Teknologi (Inkubitek) Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya bersama BRInkubator berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT) Darmajaya melalui platform zoom dan youtube dengan tema Fight & Grow Your Business In Pandemi pada Sabtu, (24/10/20).

Kedua pembicara tersebut, Owner Koma Space & Surya Maxima, Yuke Elvandari dan Direktur CV Focus Advertising Adhitya Saputra serta diikuti oleh ribuan peserta.

Yuke mengatakan kolaborasi akan membantu usaha atau bisnis yang dijalani tumbuh dengan banyaknya ide dari kedua orang atau lebih. “Kolaborasi akan bantu kita tumbuh dengan self awarenes, scale, creative abrasion, take the long view,” ungkapnya.

Dengan situasi pandemi ini kolaborasi membuat usaha dapat survive.

“Saat sendirian kita hanya dapat melakukan sedikit tetapi ketika beramai-ramai maka banyak yang dapat kita lakukan,” ucap dia mengutip pernyataan Helen Keller.

Hal senada juga disampaikan Adhitya Saputra menuturkan bahwa dalam dunia bisnis ada yang namanya ATM (amati, tiru, dan modifikasi).

“Bisnis itu kita kolaborasi dengan ide-ide yang dapat kita tampung. Teman-teman yang akan berjuang di kompetisi ini harus dilihat dan sesuaikan dengan kondisi saat ini dalam memulai usaha yang akan dijalani,” ucapnya.

Dalam bisnis itu dibilang tricky, lanjutnya, bisnis itu tidak boleh memakai modal untuk kebutuhan pribadi karena akan mengganggu alur dalam pendanaan dari modal bisnisnya.

“Kalau mau jadi pengusaha kita bergaulnya dengan pengusaha. Inkubator bisnis ini sangat bagus karena membantu mahasiswa yang mempunyai ide dan gagasan dalam menjalankan sebuah usahanya.

Semangat untuk berkompetisi dan munculkan sebuah ide bisnis baru yang dapat membuat perbedaan dari yang sudah ada,” tuturnya.