TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Tata Janeeta bereaksi keras saat disebut pelakor.

Hal ini disampaikannya via akun Instagramnya.

Diketahui pemilik nama asli Shinta Dewi tersebut dirumorkan telah menikah lagi dengan mantan suami Angelina Sondakh, Raden Brotoseno.

Hal itu mencuat setelah Tata Janeeta memposting potret dirinya menggunakan kebaya berwarna putih.

Ibu 2 anak itu juga didandani layaknya seorang pengantin.

Hingga kini Tata masih enggan mengumbar sosok laki-laki yang berhasil mencuri hatinya tersebut.

Baru-baru ini mantan personel Mahadewi itu akhirnya membeberkan alasan untuk tidak mempublikasi wajah pasangannya.

Hal itu bermula saat Tata mengunggah foto bersama Maia Estianty (31/10/2020).

Tata anggun mengenakan kebaya putih sementara Maia berdiri di sebelahnya menggunakan dress bernuansa pastel.

"I love you to the moon and back bun," tulis Tata.